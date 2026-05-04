Universidad de Chile tiene un sueño vivo y se llama Alexis Sánchez. Sin embargo, el mítico goleador no tiene la aprobación de todos los hinchas estudiantiles, incluyendo a un referente institucional: ese es el caso de Francisco Las Heras.

En conversación con BOLAVIP Chile, el emblema del Ballet Azul descartó al oriundo de Tocopilla por un simple motivo. ¿Qué pasó? No quiere que arribe al conjunto universitario a concluir su carrera.

A sus 37 años, está lejos de su mejor versión, por lo que el recordado mediocampista pidió buscar otras alternativas en el mercado de fichajes. El dos veces campeón de América no entra en su consideración.

“Es un chico que se preocupaba por su vida, no ha tenido excesos, pero tiene el declive normal de una persona de sobre 35 años (…) Está jugando 20-15 minutos”, comenzó indicando.

Sobre la misma línea, el histórico de Universidad de Chile agregó: “Ya pasó el momento, yo creo que Alexis, si se iba a venir a la U, debía haberlo hecho hace 3 o 4 años atrás“.

Francisco Las Heras rechazó a Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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NO rotundo a Alexis Sánchez en Universidad de Chile

Finalmente, Pancho Las Heras comparó al goleador histórico de La Roja con Marcelo Díaz. ¿La razón? El volante perdió total protagonismo durante esta temporada y tiene su futuro en incertidumbre.

“El tiempo es inexorable y, cuando pasa, te va dejando atrás. Es lo que pasó con Marcelo Díaz, que en este momento ya no juega, está en la banca, ya ni siquiera entra“, reflexionó.

“Entonces, me da pena que jugadores que han sido tan renombrados, tan importantes en la U, de repente ya ni siquiera están siendo colocados dentro del equipo“, cerró.

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En resumen: