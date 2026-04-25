El futuro de Universidad de Chile se definirá en los próximos días. Este martes 28 de abril se realizará la Junta Ordinaria de Accionistas de Azul Azul, instancia clave donde se elegirá la nueva mesa directiva y al próximo presidente del club tras la salida de Michael Clark.

En ese contexto, Cecilia Pérez, actual presidenta interina, dejó en claro que sueña con asumir el cargo de manera definitiva. En su llegada al Estadio Nacional para el Clásico Universitario entre la U y la UC, la exvocera de Gobierno abordó el proceso eleccionario.

“Vendrá la votación de los accionistas para determinar quiénes serán los directores de la mesa. Ahí recién se elegirá la presidencia y la vicepresidencia, y también la ratificación o nombramiento de la gerencia general”, explicó.

Pérez también se refirió a la salida de Clark, reconociendo el impacto personal que le generó. “Ha sido duro. Muchos creen que son momentos felices, pero para mí ha sido difícil; se va un amigo, que seguirá siéndolo siempre, pase lo que pase. Le deseo mucha suerte a Michael”, comentó.

Sin embargo, fue clara al transparentar su anhelo de liderar el club. “Para cualquier hincha de Universidad de Chile, sobre todo cuando uno lleva cuatro años en el directorio, es el sueño máximo. Después de haber servido a Chile, el segundo honor más grande es poder dirigir la institución más linda del país, que es la U”, afirmó.

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Sobre la posibilidad de convertirse en la primera mujer presidenta de Universidad de Chile, Pérez fue sincera: “Sería maravilloso, esperemos al martes. Si es así, también sería un avance para las mujeres; el fútbol sigue siendo un espacio con muy poca presencia femenina”.

En síntesis…