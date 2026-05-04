Universidad de Chile teme por una figura titular: Fernando Gago tendrá que modificar el once inicial de aquí en más. ¿Qué pasó? Nicolas Ramírez lamenta un problema muscular.

Luego de ser reemplazado en el duelo contra Deportes La Serena, el cuerpo médico revisó su caso y, según la información recabada por BOLAVIP Chile, todo indica que tiene un desgarro isquiotibial.

Sin embargo, el zaguero de 28 años debe confirmar la magnitud de su afección mediante ecomotografías en las próximas horas. De ratificarse, quedará fuera de la visita a Unión La Calera.

Cabe consignar que en el encuentro en el Estadio La Portada, el jugador aludido duró 34 minutos en cancha y fue sustituido (salió caminando sin gestos de dolor) por Franco Calderón.

De esta manera, el entrenador de Universidad de Chile tendrá que hacer cambios en su esquema titular. Una de sus piezas más importantes se mantendrá al margen: habrá que ver por cuánto tiempo.

Nicolás Ramírez preocupa en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El aporte de Nicolás Ramírez en Universidad de Chile

Durante la vigente campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 16 compromisos con la camiseta azul. En ellos, logró anotar en una oportunidad y no entregó asistencias.

Por el momento, Universidad de Chile lo tendrá que descartar para medirse contra Unión La Calera por la Copa de la Liga. Se jugará el domingo 10 de mayo, desde las 15:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

En resumen:

El defensa Nicolás Ramírez sufrió un posible desgarro isquiotibial ante Deportes La Serena.

sufrió un posible desgarro isquiotibial ante Deportes La Serena. El zaguero titular fue sustituido por Franco Calderón en el minuto 34 del encuentro.

en el minuto 34 del encuentro. Nicolás Ramírez registra 16 partidos jugados y un gol anotado en la presente campaña actual.