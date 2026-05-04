Universidad de Chile goleó a Deportes La Serena en La Portada y pese a los abrazos, en la U hay una preocupación especial, el momento deportivo que atraviesa Fabián Hormazábal, quien no sólo fue criticado por los hinchas azules, fue reemplazado en el descanso del partido por Nicolás Fernández.

BOLAVIP conversa con un experto en el puesto, el mundialista Cristián Castañeda, para el Scooby, la explicación al descenso en las proyecciones del Rayo es netamente física.

Castañeda comparó esta situación con lo que él mismo vivió en su etapa como jugador. “En un momento estaba mal, venía con muchos partidos encima y sin duda que no era el mismo. Me costó, sobre todo el año 1997, previo al Mundial”, confesó el ex lateral azul.

El multicampeón con el cuadro laico explicó que el calendario le jugó en contra. “Venía de jugar Libertadores, Eliminatorias… cada vez que la U jugaba yo estaba a disposición, entonces fui acumulando una cantidad de partidos que al final me pasaron la cuenta”, recordó Castañeda para graficar el presente de Fabián.

Cristián Castañeda, analiza el momento de Fabián Hormazábal.

El sacrificio por no soltar el puesto

Castañeda advirtió que el deseo del jugador por no ausentarse del equipo titular puede ser contraproducente para su lucidez en la cancha. “Por no dejar el equipo, uno no quiere quedarse fuera, entonces eso significa que por ahí se sacrifica un poco y ya hace lo justo y necesario”, analizó el mundialista en Francia 98.

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Esta fatiga acumulada ha transformado el rol de Hormazábal en los últimos duelos. “Defiende mucho y ataca poco. Por eso uno lo echa de menos, porque extraña la subida y el desequilibrio que tiene”, concluyó Castañeda, quien espera que el lateral pueda recuperar pronto la explosividad que lo llevó a ser considerado uno de los mejores de la temporada.