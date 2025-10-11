La Universidad de Chile llega a la recta final de la temporada con la mirada puesta en consolidar su rendimiento tanto en la Copa Sudamericana como en la Liga de Primera 2025.

Entre los pilares del equipo destaca Javier Altamirano, mediocampista que desde su llegada ha combinado entrega, técnica y carisma, ganándose el cariño de la hinchada del Romántico Viajero.

En el último amistoso de la Selección Chilena frente a Perú, disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, Altamirano fue titular. Sin embargo, durante el encuentro sufrió un fuerte golpe que generó preocupación sobre su estado físico y debió ser reemplazado a los 83 minutos, dejando a los hinchas pendientes sobre su disponibilidad para el próximo partido de la U.

¿Javier Altamirano estará disponible ante Palestino?

Al pasar por zona mixta, el volante fue consultado por el periodista Christopher Antúnez sobre cómo se encontraba para el duelo ante Palestino. Su respuesta, con el humor que lo caracteriza, fue clara.

“Bien, bien, bien. Estamos activos”, frase que rápidamente calmó la preocupación de los fanáticos bullangueros.

Con esta declaración, Altamirano se incorporará sin problemas a la concentración del Chuncho, dejando en claro que está listo para afrontar los desafíos trascendentales que se vienen en las competencias nacionales e internacionales.

Cuándo juega Universidad de Chile ante Palestino

El enfrentamiento entre azules y árabes, válido por la fecha 24 de la Liga de Primera, se disputará el lunes 13 de octubre. Se jugará desde las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.