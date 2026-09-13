Este es el jugador de Universidad de Chile más criticado en el primer tiempo ante La Serena: “No se pasa a nadie”

Este es el jugador más criticado por parte de los hinchas de la Universidad de Chile ante La Serena.

Universidad de Chile en estos momentos está disputando un importante compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ se ven las caras ante Deportes La Serena en la 23° fecha de torneo nacional.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo de Fernando Gago no ha logrado romper el cero en este compromiso, en donde se ha generado las mejores opciones, pero sin romper el marcador.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ no tan solo se hacen sentir en la cuarta región, sino que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su opinión a lo que ha sido este partido.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad de Chile que ha estado en la mira por parte de los fanáticos por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego, el que no los tiene para nada de contentos.

Hormazábal se llenó de críticas | Foto: Photosport

Se trata de Fabián Hormazábal, el defensor azul se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Univerisdad de Chile por acciones puntuales en esta primera mitad.

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“Hormazábal no te manda nunca un centro decente”, dijo uno de los hinchas de la U.

“Hormazábal hace rato que no se pasa absolutamente a nadie”, fue lo que señaló otro fanático criticando fuertemente al jugador de los ‘Azules’

Para la segunda parte del compromiso, Hormazábal buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este partido crucial para la U en lo que es la infartante lucha por el Chile 2.

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