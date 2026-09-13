¿Por qué no juega Charles Aránguiz en el Universidad de Chile ante La Serena por la Liga de Primera?

La razón por la que Charles Aránguiz no dirá presente en el duelo entre Universidad de Chile y La Serena.

La Universidad de Chile tiene hoy un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los dirigidos por Fernando Gago se enfrentarán ante Deportes La Serena en la cuarta región del país.

Para este encuentro, el estratego argentino ya dio a conocer lo que será su formación para este crucial duelo para los ‘Azules’ en su lucha por el Chile 2, en la que un elemento clave dentro del equipo no podrá decir presente.

Se trata del volante y capitán, Charles Aránguiz, quien para este duelo entre la Universidad de Chile y Deportes La Serena no estará disponible, siendo una sensible baja para el ‘Romántico Viajero’.

¿La razón de su ausencia?: Aránguiz sufrió un golpe en una de sus rodillas, en la que evidenció cierto dolor y de forma preventiva, el cuerpo técnico de Fernando Gago decidió darle descanso al jugador para que se recupere al 100% pensando en los próximos duelos de la U.

Aránguiz no podrá decir presente en esta jornada | Foto: Photosport

De esta forma, Aránguiz verá desde las gradas lo que será este importante duelo para la Universidad de Chile, en el que los ‘Azules’ esperan quedarse con la victoria y seguir firmes en la lucha por el Chile 2.

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