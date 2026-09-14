El esquema con doble 9 ante los Papayeros no dejó a nadie conforme en la U: "Gago no debe seguir inventando formaciones", afirman.

Universidad de Chile sigue firme en la pelea por el Chile tras golear a Deportes La Serena por la Fecha 23 de la Liga de Primera. Si bien el elenco dirigido por Fernando Gago tuvo un primer tiempo discreto en La Portada, en el complemento logró reaccionar y sellar una contundente victoria por 3-0.

El rendimiento azul fue analizado por Pepe Ormazábal, histórico relator identificado con la U, quien en conversación con Bolavip Chile apuntó al principal error cometido por Gago ante los papayeros. Para el comunicador, ‘Pintita’ se equivocó al apostar por un equipo excesivamente ofensivo, con Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero como doble nueve.

La apuesta de Vargas y Lucero desde el arranque no resultó en la U (Photosport).

“En el primer tiempo la U con el doble 9 de Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero, no asustó a la zaga de Deportes La Serena, no hizo daño. Menos mal que Gago se dio cuenta que no resultó esta apuesta de jugar con cuatro hombres con características ofensivas, con Gonzalo Reyna, Maxi Guerrero y por el centro Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero. No resultó, ni despeinó a la defensa de La Serena en el primer tiempo”, sostuvo Ormazábal.

El histórico relator azul valoró que Gago corrigiera a tiempo el esquema, destacando el ingreso de Marcelo Díaz en la segunda mitad. “El desorden se recompuso y le bastaron los primeros minutos del primer tiempo para liquidar un partido que en el primer tiempo fue muy deslucido. Esto le tiene que servir de experiencia a Gago, el equipo no está preparado para jugar de esta forma, no debe seguir inventando formaciones”, afirmó.

“Gabriel Castellón muy displicente”

Finalmente, Ormazábal también destacó algunos nombres en la última línea, aunque encendió las alarmas por el rendimiento de Gabriel Castellón. “Hay que resaltar el trabajo defensivo de la U, creo que muy bien el ingreso de (Igor) Lichnovsky en el segundo tiempo, bien Matías Zaldivia en líneas generales, preocupante lo de Gabriel Castellón, regala muchas pelotas, realmente preocupante… muy mal en la salida Castellón, muy displicente. Vamos a ver qué pasa con la U de aquí en más”, cerró.