Fernando Gago sorprende y destaca a este jugador tras el triunfo de la U: “Era muy bueno encontrarlo”

El entrenador, Fernando Gago analizó el desempeño de la Universidad de Chile tras su duelo ante La Serena.

Universidad de Chile en esta jornada tenía un importante compromiso dentro de la Liga de Priemera ante Deportes La Serena, en donde los ‘Azules’ sumaron valiosos tres puntos tras golear por 3-0 a los ‘Papayeros’ en la cuarta región del país.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador Fernando Gago conversó con TNT Sports y desmenuzó el rendimiento de sus dirigidos en esta victoria, en la que reconoce que le costó bastante al equipo en la primera mitad.

“Fue el partido por momentos donde nos costó en encontrar lo que queríamos hacer, en el inicio del segundo tiempo tuvimos ese control de juego y saber donde podíamos atacarlos y así vinieron los goles”.

“Después con el correr de los minutos nos faltó tener más la pelota y eso lo empezamos a tener más al final”, partió señalando Gago.

La U ganó y sigue firme por el Chile 2 | Foto: Photosport

Por esto, el estratega argentino se decidió por la incorporación de Marcelo Díaz en el inicio del segundo tiempo, el que fue clave para cambiarle la cara al equipo con su precisión en su pase, cualidad que el DT resaltó en ‘Carepato’ tras el triunfo.

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“Entendía que el partido pasaba por un pase, por un pase de habilitación, por un pase de encontrar ese espacio para poder atacar, como llegó en el segundo gol y también de presionar más a los internos como lo hizo Agustín (Arce). Creíamos que Marcelo por su capacidad de pase, creo que era muy bueno encontrarlo y tener ese último pase que tiene él”, remarcó.

Concluyendo, Gago habló de lo que fue el extraño equipo que paró en un comienzo para este partido, en la que explicó que con las ausencias ya conocidas y el esquema del rival, lo hicieron a elegir el novedoso onceno, que terminó dando frutos.

“Sí (cambiamos), también nos adaptamos también a lo que el rival podía dar, creíamos que podían jugar con una línea de cinco ,entonces queríamos tener más peso en el area con Juan Martín (Lucero) y Eduardo (Vargas). Lo bueno que el equipo ganó y es una buena sensación”, cerró.