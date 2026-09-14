Fernando Gago le pone tarea a este jugador en la Universidad de Chile: “Tiene muchísimo para crecer”

El entrenador de la Univerisdad de Chile, Fernando Gago le dejó este importante mensaje a este jugador azul.

Universidad de Chile sacó cuentas alegres tras lo que fue su visita a la cuarta región, en el que los ‘Azules’ vencieron por 3-0 a Deportes La Serena y sumaron tres puntos vitales en su lucha palmo a palmo con la Universidad Católica por el Chile 2.

Para este compromiso, el ‘Romántico Viajero’ tenía una importante misión en el mediocampo, en la que debía saber sobrellevar las ausencias de Charles Aránguiz y Lucas Barrera, quienes por lesión eran bajas sensibles para el equipo en un partido crucial.

Tras esta victoria, el estratego Fernando Gago conversó con los medios de comunicación y fue consultado sobre el rendimiento de uno de los volantes de la U, Tobías Reinhart, quien se ha consolidado como un hombre titular en el equipo y le dejó un importante mensaje.

“Tobías todavía tiene muchísimo para crecer, está hace muy poco tiempo entrenando con nosotros, creo que todavía le falta ese trabajo de tiempo que venimos teniendo todos juntos”, declaró.

Gago habló sobre Reinhart | Foto: Photosport

Concluyendo, Gago sabe que Reinhart ha dado importantes pasos para poder agarrar camiseta en la Universidad de Chile y espera que siga en su proceso de conocimiento con el equipo para alzarse como un hombre de peso en el mediocampo azul.

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“En medida que vayamos jugando y vayamos jugando, va ir adaptando más conceptos de lo que nosotros queremos como equipo”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile venció 3-0 a Deportes La Serena por el Chile 2.

venció a Deportes La Serena por el Chile 2. Charles Aránguiz y Lucas Barrera fueron bajas sensibles por lesión en el mediocampo.

y fueron bajas sensibles por lesión en el mediocampo. El DT Fernando Gago destacó que al volante Tobías Reinhart aún le falta crecer.