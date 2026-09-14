Universidad de Chile entrega novedades sobre Charles Aránguiz tras sus problemas físicos: “Creemos que…”

En la Universidad de Chile actualizaron la situación de Charles Aránguiz tras sus problemas físicos.

En la Universidad de Chile celebran lo que fue su valioso triunfo en una nueva fecha de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 3-0 a Deportes La Serena y se mantienen firmes en la lucha por el Chile 2.

Para lo que fue este duelo, el equipo de Fernando Gago contó con una importante baja y se trata de su capitán, Charles Aránguiz, quien no pudo viajar junto al equipo tras sus problemas físicos, en la que preocupó a todos por su situación.

Sobre este tema, tras el triunfo el entrenador argentino, Fernando Gago conversó con la prensa y fue consultado por la situación de ‘Príncipe’, en la que explicó la razón de su ausencia para este duelo.

“Tuvo una molestia, tanto física como muscular, tuvo una molestia que no lo tenía disponible”, declaró el DT azul.

En la U hablaron sobre la situación de Aránguiz | Foto: Photosport

Pensando en los próximos desafíos de la U, Gago dio luces positivas de lo que es la recuperación de Charles Aránguiz, en la que no duda que el capitán azul volverá de buena forma a los entrenamientos pensando en esta recta final del año.

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“Veremos mañana como está y a partir de eso creemos que estará lo más rápido posible para estar entrenando la semana que viene”, cerró.

Ahora, Universidad de Chile pondrá el foco en lo que será su llave de octavos de final dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán a Everton de Viña del Mar el 24 y 27 de septiembre.