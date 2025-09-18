Alianza Lima y Universidad de Chile se miden en el estadio Alejandro Villanueva por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará sólo con público local, pues la U fue sancionada con prohibición de llevar hinchas a siete partidos de local y siete de visitante por torneos internacionales.

La U se instaló entre los ocho mejores luego de vencer por 1-0 a Independiente en los octavos de final ida y empatar 1-1 en la vuelta, un encuentro que no se alcanzó a terminar por los incidentes en Avellaneda. Ambos equipos recibieron la misma sanción de partidos sin público y el cuadro organizador fue descalificado.

En el club universitario apelarán a la sanción, ya que no eran el club organizador del espectáculo y que debía velar por la seguridad del encuentro, en una noche que hinchas Azules fueron agredidos por un grupo de barristas del Rojo. Por aquello, buscan evitar la sanción.

En la previa al partido un grupo de hinchas de Alianza Lima desplegaron una concuna con los colores rojo y blanco, los cuales son de Independiente, pero también de la Selección Peruana.

Hinchas de Alianza Lima despliegan “concuna” en Lima.

En la previa sí hubo provaciones más explicitas con banderas en clara alusión a Universidad de Chile por las calles de Lima.

La revancha será a puertas cerradas en la Cuarta Región

Este encuentro de ida se jugará sólo con público local hoy jueves 18 de septiembre a las 21:30, mientras que la revancha será el próximo jueves 25/9 a las 21:30 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo a puertas cerradas.