La participación de los jugadores de Universidad de Chile en la Selección Chilena siempre genera atención entre los simpatizantes azules, no solo por sus actuaciones con La Roja, sino también por cómo mantienen viva su conexión con la hinchada.

Lucas Assadi, uno de los jóvenes talentos más seguidos, se ha transformado últimamente en un referente para los fanáticos del Romántico Viajero. Con tan solo 21 años, ha mostrado un crecimiento constante en los últimos partidos, destacando tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana.

Cada acción o publicación del jugador genera expectativa entre los seguidores, especialmente cuando se relaciona con momentos históricos o goles importantes, y esta vez no fue la excepción.

Lucas Assadi sube la fotografía de su celebración de gol ante Independiente

El oriundo de Puente Alto sorprendió a sus seguidores de Instagram con una accción que generó múltiples reacciones entre los hinchas del Chuncho. ¿Qué hizo?

Pese a que ha pasado casi un mes, el “Ninja Azul” compartió la fotografía de su gol ante Independiente de Avellaneda, duelo que finalmente se canceló por los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América.

La comentada publicación de Lucas Assadi | FOTO: Instagram

La publicación revive un momento importante de su carrera, recordando un tanto que quedó marcado porque la U terminó avanzando a los cuartos de final por el fallo a favor de la Conmebol, y que sigue presente en la memoria de todos.

Los hinchas del cuadro laico celebraron la acción y comentaron la imagen, mostrando su apoyo al delantero y recordando aquel polémico partido.