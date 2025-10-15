Universidad de Chile se apronta a jugar las semifinales de Copa Sudamericana frente a Lanús. Tristemente para los azules debido al duro castigo impuesto tras los graves sucesos ante Independiente de Avellaneda, no podrán contar con su hinchada tanto de visita como de local.

Así quedó estipulado tras conocerse el duro castigo de la Conmebol hacia el cuadro laico, en donde el conjunto universitario fue sancionado con la suma de 14 encuentros sin contar con su gente.

Pero aquello podría quedar atrás al menos en una eventual final, o así lo da a entender el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien en esta jornada se reunió con los presidentes de cada club semifinalista del certamen y los altos mandos del ente rector del fútbol sudamericano.

Desde Paraguay, el mandamás de Universidad de Chile confirmó que: “Hoy en la mañana, junto con Ignacio Asenjo, estuvimos en una reunión en Conmebol, reunión que fue presidida por el presidente Domínguez y en la cual también asistió el presidente de la Federación de Chile, Pablo Milad, en la cual estaban invitados también los otros semifinalistas de la Copa Conmebol Sudamericana”.

“Estaba el presidente de Lanús, estaba el presidente del (Atlético) Mineiro y estaba también el presidente de Independiente del Valle. Fue una buena reunión. Fue una reunión donde básicamente se tocaron los temas de los partidos que vienen, tanto de semifinales como finales”, complementó.

La frase de Michael Clark que ilusiona a la hinchada de Universidad de Chile

Si bien no dijo precisamente que podría haber hinchas de U. de Chile en los encuentros ante el “Granate”, sus declaraciones dan a pensar que, en una eventual final, se podría hacer una excepción para garantizar así una verdadera fiesta del fútbol.

Michael Clark ilusiona al pueblo universitario ante una eventual final de Copa Sudamericana (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

En dicha reunión, Clark aseguró que: “Se anotaron todos los detalles de cómo sería una potencial final en Asunción. Creo que fue una buena reunión. La gente destacó mucho la vuelta de la U a esta instancia”.

“Se nota que hay un cariño tremendo y hay muy buena amistad con el equipo y nada, fue una buena reunión y todo el mundo nos deseó suerte y ojalá que podamos tener un mes más aquí de vuelta en Asunción”, cerró.