Universidad de Chile no goza del mejor ánimo al interior de su camarín: el empate ante Deportes La Serena remeció al plantel azul. Una vez más, el título se alejó de la institución.

Ante ello, las críticas hacia Gustavo Álvarez no demoraron en llegar e, incluso, algunos osaron a pedir su salida. No obstante, el DT argentino encontró un acérrimo defensor.

¿Su nombre? Héctor Awad. En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista y reconocido hincha de los azules rechazó una eventual partida del entrenador. Lo quiere sí o sí en el cargo.

“Ayer puso un equipo B, ni siquiera alternativo y no tiene explicación. A mí me encantaría estar en una conferencia de prensa y preguntarle por qué”, comenzó señalando.

“Creo que fue un error garrafal, garrafal, garrafal. Pero yo no voy a pedir su cabeza. Yo, con mucho respeto, le tengo admiración, pero como buen ser humano también comete errores”, agregó.

En dicha línea y a pesar de reconocer su equivocación en el último partido de Universidad de Chile, cerró indicando: “Ayer fue un error grande, pero no es para pedir la salida. No, yo quiero que complete el ciclo“.

Gustavo Álvarez está bajo el ojo del huracán en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

El contrato de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Cabe destacar que el DT tiene vínculo con el conjunto azul hasta diciembre de 2026. Por ende, su eventual partida deberá ser visada por ambas partes en caso de así estimarlo conveniente.