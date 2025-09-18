La Universidad de Chile enfrenta un desafío importantísimo en la Copa Sudamericana 2025, con la ida de los cuartos de final en Lima frente a Alianza Lima.

El equipo de Gustavo Álvarez busca consolidar su rendimiento internacional y dar un paso firme hacia las semifinales, en un escenario donde cada detalle táctico y físico será decisivo.

En las últimas días, el plantel azul ha mostrado signos de cohesión y crecimiento, con jugadores que han comenzado a destacar en el esquema del técnico argentino de 52 años.

Más allá de lo táctico, el ambiente de presión y competencia internacional añade un componente psicológico importante.

Roberto Reynero analiza el partido de Alianza Lima vs. Universidad de Chile

En conversación con Bolavip Chile, Roberto Reynero analizó la situación del Romántico Viajero y destacó el momento de varios jugadores azules.

“Esperamos una buena presentación de la U. Yo creo que con el ánimo que se fueron y después de haberla ganado la Supercopa a Colo Colo, espero que hagamos una buena presentación en Lima”, señaló el oriundo de Chillán.

“A Assadi le han dado como 8 partidos de titular y ya ha demostrado lo que es y que me dices de Sepúlveda y Hormazábal que están pasando en un buen momento. Están siendo refuerzos de jerarquía”, agregó.

Lucas Assadi buscará seguir a gran nivel en la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Si seguimos en esa senda de incursionar por las bandas, de abre latas como le decíamos nosotros, se gana. Ojalá se dé el resultado”, remató el ex defensor.

Canal de TV y dónde ver en vivo online Alianza Lima vs. U. de Chile

Alianza Lima vs. Universidad de Chile se juega este jueves 18 de setiembre con transmisión en exclusiva para toda Sudamérica de Disney+ en su pack premium para toda Sudamérica.