Universidad de Chile en las últimas horas recibió una información crucial por parte de la CONMEBOL tras el fallo a lo que era la serie ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana.

Tras lo que fue la barbarie que sufrieron los hinchas azules en suelo argentino, la CONMEBOL tomó cartas en el asunto y dio a conocer su dictamen esta llave, en la que le otorgó la clasificación a la U a los cuartos de final.

Esta resolución ha generado mucha controversia al otro lado de la cordillera, en la que no pueden creer que la CONMEBOL haya dejado a Independiente de Avellaneda eliminado de esta competencia internacional.

Dentro de esta ola de reacciones que generó este fallo, un ex jugador de Colo Colo como lo es Pablo Mouche ocupó su cuenta de ‘X’ para hacer un feroz descargo a lo que fue este dictamen, con el cuál no se mostró para nada de acuerdo.

Mouche no aprueba la resolución de la CONMEBOL | Foto: Photosport

“Vergüenza total lo del fallo de CONMEBOL!! Pagaron los jugadores, cuerpo técnico y todo el esfuerzo que se hace la gente que trabaja dentro del club”, declaró el ex futbolista.

Finalmente, Mouche se mostró completamente en desacuerdo con lo que fue este fallo de CONMEBOL, en la que deja entrever que ambos equipos debieron ser eliminados de la Copa Sudamericana tras la masacre que protagonizaron los hinchas locales.

“No era tan difícil un fallo lógico y razonable… Gracias por seguir destruyendo lo más lindo que hay, lo que pasa dentro de una cancha”, cerró con sus dichos.