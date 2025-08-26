Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda tendrán que definir su futuro en la Copa Sudamericana en los pasillos de la CONMEBOL, donde el ente rector del fútbol sudamericano tomará una decisión respecto a lo sucedido el pasado miércoles en Buenos Aires.
Los azules se pueden ilusionar con acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ahora recibieron un nuevo aval: “Siempre la responsabilidad de la seguridad del partido y de los hinchas visitantes es del equipo local”, dijo el ex Comisario de la CONMEBOL hasta 2018, Roger Bello en diálogo con El Mercurio.
En esa línea, Bello informa que “Los informes de los comisarios dan la pauta de lo que sucedió antes, durante y después. Ahí se ponen de acuerdo, por ejemplo, en el lugar para la barra visitante y su cuidado”.
“Respecto del partido en cuestión, si en el primer tiempo hubo actos violentos, no debió reiniciarse. Si la barra de la U hizo desmanes, había que sacarlo”, complementó sobre lo que se debió haber hecho aquel día en Avellaneda.
En el cierre, deja muy en claro su postura y lo que puede pasar: “¿Castigar a los dos? No hay antecedentes de eso. Si bien la responsabilidad mayor es del local, hay que evaluar cómo nacieron los desmanes y si la policía actuó bien. Pero el reglamento es claro: el encargado de la seguridad es el local”, remató.
Superclásico a la vista para la U
Universidad de Chile debe dar vuelta la página en lo futbolístico y concentrarse en el Superclásico ante Colo Colo, compromiso que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental.