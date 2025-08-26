Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda tendrán que definir su futuro en la Copa Sudamericana en los pasillos de la CONMEBOL, donde el ente rector del fútbol sudamericano tomará una decisión respecto a lo sucedido el pasado miércoles en Buenos Aires.

Los azules se pueden ilusionar con acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ahora recibieron un nuevo aval: “Siempre la responsabilidad de la seguridad del partido y de los hinchas visitantes es del equipo local”, dijo el ex Comisario de la CONMEBOL hasta 2018, Roger Bello en diálogo con El Mercurio.

Siguen latentes las tristes imágenes de Avellaneda. | Foto: Photosport

En esa línea, Bello informa que “Los informes de los comisarios dan la pauta de lo que sucedió antes, durante y después. Ahí se ponen de acuerdo, por ejemplo, en el lugar para la barra visitante y su cuidado”.

“Respecto del partido en cuestión, si en el primer tiempo hubo actos violentos, no debió reiniciarse. Si la barra de la U hizo desmanes, había que sacarlo”, complementó sobre lo que se debió haber hecho aquel día en Avellaneda.

En el cierre, deja muy en claro su postura y lo que puede pasar: “¿Castigar a los dos? No hay antecedentes de eso. Si bien la responsabilidad mayor es del local, hay que evaluar cómo nacieron los desmanes y si la policía actuó bien. Pero el reglamento es claro: el encargado de la seguridad es el local”, remató.

Superclásico a la vista para la U

Universidad de Chile debe dar vuelta la página en lo futbolístico y concentrarse en el Superclásico ante Colo Colo, compromiso que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental.