Universidad de Chile se reencontrará con Alianza Lima tras 15 años. Para seguir soñando a nivel internacional, el cuadro azul tendrá que eliminar al elenco peruano en los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Si quiere lograrlo, la escuadra nacional deberá poner todo su esfuerzo y concentración. Y cómo no: los limeños quieren tomarse revancha del último episodio entre ambos clubes a nivel continental.

Fiel reflejo de ello son las declaraciones de Wilmer Aguirre, recordado delantero de Alianza Lima que estuvo presente en la mítica llave por octavos de final de Copa Libertadores en 2010.

En ella, los azules accedieron a cuartos de final tras un polémico gol de Felipe Seymour en el duelo de vuelta disputado en el Estadio Monumental, el que significó el 3-2 final en el resultado global.

Para el atacante mencionado, tal anotación estuvo fuera de norma. ¿La razón? Se discutió posible offside (por intervenir la visión del arquero) de algunas figuras azules. Ello generó el histórico reclamo de Gerardo Pelusso.

“Es una revancha que me dan ganas de jugar. Fui partícipe de ese partido y yo siento que nos robaron“, comenzó señalando el atacante de 43 años en los micrófonos de TNT Sports.

“Esperemos que Alianza pueda seguir avanzando y marcando historia en el fútbol internacional. Es una Alianza renovado, con muchas ganas de seguir avanzando y, por qué no, vernos en una final internacional”, cerró.

Dicha llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima en la Copa Libertadores 2010 sigue generando polémica.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Alianza Lima

El duelo de ida por cuartos de final de Copa Sudamericana está pactado para el jueves 18 de septiembre. Se desarrollará desde las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.

En tanto, el compromiso de vuelta se jugará el jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.