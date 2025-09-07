Universidad de Chile pudo celebrar después de varias semanas y ahora está instalado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde tendrá que enfrentar al sorprendente Alianza Lima que ha dado mucho de qué hablar este 2025.

En el día de ayer, históricos del cuadro peruano disputaron un amistoso ante Colo Colo en el Estadio Monumental, donde Leao Butrón habló con ADN Deportes una vez finalizado el compromiso en Macul.

La U quiere la segunda Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

El histórico del cuadro peruano anticipó lo que será la llave entre chilenos y peruanos por Copa Sudamericana, diciendo que “Va a ser un partido parejo. Me parece que la U no está bien en el torneo local, pero internacionalmente lo ha hecho bien. Es parecido a lo que le pasa a Alianza Lima”.

Por otro lado, Butrón le toca la oreja a la U tras haber pasado por secretaría: “Creo que no debió pasar ninguno de los dos, deja un precedente de que, si no se controla un escándalo, va a pasar el visitante. El partido se debió terminar de jugar en el campo, pero ya está y espero que nos vaya bien a nosotros”, agregó.

Lo cierto es que ambos equipos se verán las caras después de mucho tiempo y en Perú están confiados en dar un golpe en el fútbol sudamericano y eliminar al campeón de la edición 2011 que va por su segunda Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega la U contra Alianza Lima?

La ida se disputará el 18 de septiembre en Perú, mientras que el compromiso de vuelta se disputará una semana más tarde, el 25, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo.