Universidad de Chile arrancó con un inicio furioso el partido ante Unión La Calera, donde antes de los dos minutos ya estaba en ventaja tras una buena jugada colectiva que terminó con gol de Nicolás Guerra.

Si bien el equipo dirigido por Gustavo Álvarez contó con más opciones para estirar el resultado en el inicio del partido, nada de eso sucedió y Unión La Calera poco a poco fue creciendo al punto de poner en duda la victoria azul.

Uno que sacó la voz por lo sucedido ayer en el Estadio Nacional y el pálido triunfo azul fue Fabián Hormazábal, lateral derecho de los azules quien no le hizo el quite a la autocrítica y lanzó una vez finalizado el compromiso.

La U ganó con lo justo a La Calera. | Foto: Photosport

“Debemos hacer una autocrítica personal y grupal. Nos emparejaron el partido y nunca pudimos solucionar eso. No salieron varias cosas que habíamos entrenado y por ahí pudimos haber buscado por otro lado. Nos faltaron variantes”, dijo.

Hormazábal asegura que, pese al triunfo, Universidad de Chile no fue lo que los jugadores querían: “Más allá de buenos pasajes, no pudimos dominar. No fuimos el equipo protagonista que queremos ser”, complementó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile es el puntero del Campeonato Nacional 2025 junto a Coquimbo Unido y Palestino, clubes que registran 6 puntos de 6 posibles en el presente torneo.

Universidad de Chile en la tabla

Por diferencia de gol, Universidad de Chile se mantiene en el primer lugar de la tabla con +6, superando a Coquimbo y Palestino que ostentan +4. El único que podría amagar el primer lugar de la U es Colo Colo si hoy gana por 4 goles o más a O’Higgins.