Este viernes la selección chilena venció 2-1 a Perú en el estadio Bicentenario de La Florida donde fue titular el lateral de Universidad de Chile, Fabián Hormazábal, quién conversó en zona mixta sobre lo que viene para el cuadro azul.

El seleccionado nacional viene de una semana especial porque renovó su vínculo con la U, algo que lo tiene muy motivado según expresó en la zona mixta luego del encuentro de la Roja.

“Estoy muy feliz de quedarme en la U, y siempre lo he dicho que estoy feliz desde el día uno que llegué y espero seguir haciéndolo bien”, indicó.

Respecto a las ofertas que ha recibido para salir al extranjero, Hormazábal prefirió la cautela. “Vamos a ver qué pasa, yo estoy enfocado en la U, se viene el campeonato, se viene la Sudamericana”, aseguró.

Y hablando de la Copa, el defensor no esconde la ansiedad por lo que ocurrirá ante Lanús en la semifinal. “Obviamente, somos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos lograr”, explicó.

Fabián Hormazábal feliz por la renovación en la U

El Fabi aclara además que tiene los pies sobre la tierra respecto al buen momento que vive. “Mi objetivo es que el grupo lo siga haciendo bien, y en lo personal también, para lo que viene”, cerró.

¿Estará Fabián Hormazábal ante Palestino este lunes?

No. El seleccionado nacional fue expulsado ante Deportes La Serena y sancionado con una fecha de castigo, por lo que no podrá jugar ante los baisanos.

