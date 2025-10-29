La expectación es total para la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana que enfrentará a Universidad de Chile contra el Lanús de Mauricio Pellegrino, en el Estadio Ciudad de Lanús, más conocido como “La Fortaleza”.

El empate 2-2 registrado en el partido de ida deja la serie completamente abierta, aunque con una ligera ventaja táctica para el equipo “Granate” que ahora define en casa.

Pellegrino, ex técnico de los azules, prepara un duelo de ajedrez para recibir a la U en un partido que definirá al gran finalista del torneo, ya que tal como ha sido en otras llaves del certamen no tiene la obligación desesperada de salir a buscar el partido.

Juan José Buscalia y el estilo de juego de Lanús vs. Universidad de Chile

Precisamente este escenario es el que, según el periodista argentino Juan José Buscalia, encaja a la perfección con el libreto del estratega de 54 años.

En diálogo con Bolavip Chile, el comunicador advirtió que el técnico no traicionará su estilo pragmático, sino que aprovechará la necesidad de la U para tenderle una trampa de contragolpe y sentenciar la clasificación.

“Lanús es un equipo que en el partido con Fluminense no dudó a la hora por momentos de tirarse atrás y darle la iniciativa para tener espacios”, declaró.

Buscalia no cree que Lanús cambie su forma de jugar ante la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Si bien imagino que Lanús va a tener más la pelota que en Santiago, no va a dejar de tomar las precauciones y tomar el camino por el que más le gusta Pellegrino. Si le conviene, invitará a la U venirse a un poco para poder contragolpear”, sentenció.

Lanús vs. Universidad de Chile, día y hora

La U saltará a la cancha de La Fortaleza de Lanús este jueves 30 de octubre a las 19 horas, compromiso que será dirigido por el árbitro venezolano Alexis Herrera.