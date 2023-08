Federico Mateos y su dura autocrítica en la U tras el cuestionamiento al proceso de Mauricio Pellegrino: "Tenemos que respaldarlo y en el último partido no lo hicimos"

Universidad de Chile vive de un mal momento dentro del Campeonato Nacional, en la que el equipo comandado por Mauricio Pellegrino ha hilado una negativa racha de cuatro partidos siendo derrotado.

Ante este presente, el volante de los ‘Azules’ Federico Mateos conversó con los medios de comunicación en esta jornada, en la que abordó lo que es el presente del equipo, en la que hace un llamado a la autocritico.

“Nosotros lo vemos bien, creo que la autocritica como jugadores la tenemos que hacer nosotros, lo del DT lo tendrá que manejar otra gente, nosotros tenemos que tratar de respaldarlo y en el último partido no lo hicimos. Tenemos que darle espalda y la confianza que él nos da a nosotros”, comenzó señalando Mateos.

Sobre la acusación que hizo el estratega sobre que el equipo dejó de creer en la idea, el jugador de la U indicó que tras aquello tanto él como sus compañeros debieron hacer un análisis a rendimientos y pensar en salir del mal momento.

El trabajo de Mauricio Pellegrino en la U ha recibido sus primeros cuestionamientos | Foto: Photosport

“Yo creo que es verdad, después el 3-1 nos volvimos locos, no supimos que hacer y no nos puede pasar eso. Un partido dura 90 minutos, hasta el 60 se venían haciendo las cosas bien, pero después se olvida todo. Terminamos teniendo mucha vergüenza deportiva cuando terminó el partido, no nos puede volver a pasar. Hay que estar al 100% en todo el partido”, declaró.

Finalmente, Mateos comentó lo que ha comenzado a cuestionarse la estadía de Mauricio Pellegrino, en la que hace un llamado a que todo el equipo ponga el pecho a las balas para cumplir los objetivos.

“El mensaje es claro, tenemos que mejorar mucho en lo individual, potenciarnos entre nosotros para poder cumplir los objetivos que nos tenemos pactados”