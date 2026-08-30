Fernando Gago dispara contra la cancha tras la caída de la U: “No estaba en condiciones”

El DT de Universidad de Chile desaprobó el terreno de juego del Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Universidad de Chile se alejó de la lucha por el título tras caer 2-1 contra Universidad de Concepción por la Liga de Primera. El conjunto azul decepcionó en el sur del país.

Ello fue analizado por Fernando Gago: el DT argentino apuntó directamente contra la cancha del Estadio Ester Roa Rebolledo. Para él, su reflexión no puede omitir este importante detalle.

A pesar de reconocer que perjudicó a los dos equipos, enfatizó en que ello afectó principalmente al suyo. También asumió las falencias de sus dirigidos, que antes del entretiempo ya estaban 2-0 abajo.

“No considero el más allá de la cancha porque es un factor influyente muy grande. El campo de juego no estaba en condiciones para poder jugar. Hubo muchos detalles donde la pelota picaba mal, había pérdidas”, lanzó.

“Es algo para los dos equipos, es un condimento que tiene el terreno de juego, y a nosotros, al no estar acostumbrados a esto y al intentar otra cosa, tuvimos dos errores muy grandes en el primer tiempo“, agregó.

Fernando Gago habló tras la derrota de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago y su reclamo en Universidad de Chile

Finalmente, el estratega reiteró que su denuncia no es para excusarse: le pasó la cuenta a sus pupilos. Sobre dicha línea, le dejó un potente mensaje a las autoridades.

“Podíamos haber ganado y te hubiese dicho lo mismo y ahora perdiendo te voy a decir lo mismo. El campo no te permite jugar en determinadas zonas, pero no me corresponde a mí decir si estaba para suspenderlo o no“, cerró.