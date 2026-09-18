Universidad de Chile y Colo Colo se pelean este fichaje para el 2027: es figura en el Ascenso

Universidad de Chile y Colo Colo ya piensan en el 2027 y se disputarán el fichaje de este jugador.

Universidad de Chile y Colo Colo afrontan lo que es esta recta final de la temporada 2026, en la que ‘Azules’ y ‘Albos’ buscan lograr sus distintos objetivos dentro de la Liga de Primera y buscar el título de la Copa Chile.

Si bien el foco de ambos está en esta recta final, en la que desean sumar un título para sus vitrinas en este 2026, ya ambos equipos empiezan a mirar lentamente lo que será el próximo año.

El 2027 será un año crucial para los dos clubes más importantes del fútbol chileno, en la que la Universidad de Chile cumplirá sus 100 años y Colo Colo volvería a disputar la Copa Libertadores.

Es por esto, que ya ambos equipos empiezan a pensar en la próxima temporada y puntualmente en lo que es la conformación de su plantel con el tema de los refuerzos, en donde hay un jugador que tanto ‘Azules’ como ‘Albos’ desean.

Barrera ha sido figura en el Ascenso | Foto: Photosport

La U y Colo Colo ponen los ojos en Bayron Barrera

En las últimas horas, el periodista Gonzalo Fouillioux informó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports que la Universidad de Chile y Colo Colo estarían tras los pasos de Bayron Barrera, la gran figura de Deportes Iquique.

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La gran irrupción del joven delantero de 17 años en la Liga de Ascenso ya comenzó a llamar la atención de los dos equipos, quienes desde ya comenzarían con sus tratativas para lograr el fichaje del jugador.

De esta manera, en el fútbol chileno ya se disputa un nuevo Superclásico, pero esta vez fuera de la cancha, en la que Universidad de Chile y Colo Colo buscarán quedarse con el fichaje de esta promesa nacional.