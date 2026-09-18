Chile Sub 20 vs. Perú Sub 20: ¿A qué hora y dónde ver a La Roja en los Juegos Odesur?

La Roja Sub 20 en esta jornada juega un partido crucial en los Juegos Odesur ante Perú.

En esta jornada la Selección Chilena sub 20 tendrá su segundo compromiso dentro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en donde el equipo de todos se enfrentará ante la Selección de Perú

Los dirigidos por Sebastián Miranda buscan sumar su segundo triunfo en esta fase grupal, la que les permita poder dar un gran paso para encaminar su clasificación a la fase final en este Grupo A.

‘La Roja’ llega con el ánimo arriba tras lo que fue su auspicioso estreno ante la Selección de Panamá, a la que derrotó por 4-1 con los goles de Martín Mundaca, Yastin Cuevas, Vicente Martínez y Joaquín Muñoz.

Por otra parte, la Selección de Perú buscará reponerse de lo que fue su triste debut, en la que cayó por 2-0 ante Colombia y ante Chile irá con todo por una victoria para mantenerse con vida en la competencia.

Chile busca un nuevo triunfo en los Odesur | Foto: Instagram

¿Cuándo juega Chile sub 20 vs. Perú sub 20?

El partido entre Chile sub 20 y Perú sub 20 se disputará este viernes 18 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina.

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¿Dónde ver el partido entre Chile sub 20 vs. Perú sub 20?

El duelo entre Chile sub 20 y Perú sub 20 será televisado de forma GRATUITA por TVN y además de manera online, lo puedes seguir en las plataformas digitales de TVN.