Fútbol hoy, viernes 18 de septiembre: Chile Sub 20 vuelve a la cancha y hay acción en Premier League y España

Los grandes partidos que se disputarán en esta jornada de viernes 18 de septiembre.

Los futboleros tendrán una jornada cargada de fútbol para lo que será este viernes 18 de septiembre, ya que las principales competencias internacionales volverán a tener acción con partidos bastante atractivos alrededor del mundo, mientras hoy en Chile se goza de las Fiestas Patrias.

Hoy, el gran atractivo para el público nacional será el duelo de la Selección Chilena sub 20, en donde el equipo de Sebastián Miranda se verá las caras ante Perú por la segunda fecha de la fase de grupos en los Juegos Odesur 2026.

Otro de los grandes atractivos para los hinchas nacionales estará en Inglaterra, donde el Chelsea tendrá un nuevo desafío en la Premier League, donde ‘Los Blues’ visitarán al Brentford, en el encuentro que dará inicio a una nueva fecha del fútbol inglés.

Los chilenos pondrán atención también en lo que será la posible actuación del delantero nacional, Lucas Cepeda dentro de la Liga de España, en la que su Elche visitará al Espanyol.

Chile saltará hoy a la cancha | Foto: Instagram

En Europa la acción seguirá a tope, en el que dentro de la Liga Italiana, el Monza se enfrentará al Sassuolo, en la Ligue 1, el Monáco se verá las caras ante el Lens y en la Bundesliga, el Bayern Múnich se medirá ante Unión Berlín.

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En Sudamérica también habrá fútbol en esta jornada, en donde en el fútbol argentino hoy se disputarán dos importantes duelos: Central Córdoba ante Defensa y Justicia y Racing Club contra Sarmiento.

Finalmente, cabe destacar que la Liga de Primera y la Liga de Ascenso del fútbol chileno se encuentra en receso durante estas Fiestas Patrias, por lo que no tendrá encuentros este viernes.

La agenda para este viernes 18 de septiembre

Juegos Odesur

15:00 horas: Chile Sub 20 vs Perú Sub 20 – TVN

Premier League

16:00 horas: Brentford vs Chelsea – Disney+ Premium / ESPN

Bundesliga

15:30 horas: Bayern Múnich vs Union Berlin – Disney+ Premium

LaLiga

16:00 horas: Espanyol vs Elche – DGO

Serie A

15:45 horas: Monza vs Sassuolo – Disney+

Ligue 1

15:45 horas: Monaco vs Lens – Disney+

Liga Argentina

18:00 horas: Central Córdoba vs Defensa y Justicia – Disney+ Premium

21:15 horas: Racing Club vs Sarmiento – Disney+ Premium