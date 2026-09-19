Universidad de Chile cambiaría estadio, día y horario para partido clave por inesperada razón

En la Universidad de Chile podrían sufrir esta importante reprogramación en un partido clave.

Universidad de Chile ya piensa en sus próximos desafíos tras volver a los entrenamientos, en donde el equipo dirigido por Fernando Gago tiene en el horizonte la llave de octavos de final de la Copa Chile 2026 ante Everton de Viña del Mar.

En las últimas horas, el conjunto del ‘Romántico Viajero’ recibió una inesperada noticia pensando en lo que será la Liga de Primera, en la que podría cambiar todo el cronograma del conjunto azul en esta recta final del año.

Los ‘Azules’ podrían sufrir una importante modificación en su programación para su duelo ante Ñublense de Chillán por la 24° fecha de la Liga de Primera, duelo que estaba pactado para el viernes 9 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Según informaron desde el medio ‘Emisora Bullanguera’ el duelo entre ambos equipos sería modificado por completo, con cambio de día, horario y recinto que lo albergará, teniendo una potencial programación para el lunes 12 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Gago sufre un nuevo problema en la U | Foto: Photosport

¿La razón de esta modificación?: es por la banda surcoreana BTS, la que se presentará en nuestro país los días 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional y en la que con antelación deben montar un imponente escenario para este concierto.

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Además, otro de los puntos que es tenido en cuenta es por los fanáticos de esta banda, quienes días previos a sus conciertos, esperan en las afueras de los recintos para tener una mejor ubicación, por lo que tomarían también esta medida preventiva.

Este cambio de recinto estaría completamente gestionado por la productora DG Medios, la que está a cargo del concierto de BTS en Chile y el cuidado del recinto Estadio Nacional previo, durante y posterior a este evento.

Ahora, desde la Universidad de Chile esperarán por la oficialización de este cambio de programación para lo que será su enfrentamiento ante Ñublense por la Liga de Primera.