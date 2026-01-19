En la Universidad de Chile están muy próximos a hacer realidad el gran bombazo de este mercado de pases, en el que los ‘Azules’ podrían oficializar al delantero argentino, Juan Martín Lucero como su nuevo refuerzo para la temporada 2026.

Ante esta situación, el periodista Fernando Solabarrieta ocupó su espacio dentro del programa ‘Marca Personal’ en Radio La Metro para comentar lo que sería este fichaje, el que él no cataloga como bombástico por el presente del jugador.

“Meeh, tampoco es un gran refuerzo, no viene un gran momento que digamos…”, parte señalando Solabarrieta.

Siguiendo en aquello, el comunicador indicó que sin duda el factor de la edad es algo que puede pesar en un jugador como Juan Martín Lucero, por quien no pone las manos al fuego de que tenga una buena vuelta a nuestro país.

Lucero llegaría a la U en este 2026 | Foto: Getty Images

“Tiene 34 años ya, si fuera Ronaldo te diría que está pleno, pero no es el caso, yo siempre he dicho, no hay jugadores jóvenes ni viejos, hay jugadores buenos o malos”, declaró.

Concluyendo, Solabarrieta comenta en que Juan Martín Lucero hoy en día no llega de una gran forma a la Universidad de Chile y que el tema de la edad, será un escollo para el argentino, en la que de todas formas, espera que le vaya bien.

“Evidentemente hay jugadores que declinan en su rendimiento después de cierta edad y Lucero, ojalá que ande bien, me encantaría, pero no viene en el momento peak de su carrera”, cerró.

