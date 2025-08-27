Este miércoles 27, Universidad de Chile e Independiente realizaron sus respectivos descargos ante la Conmebol tras la cancelación del partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, producto de graves incidentes en el Estadio Libertadores de América.

En las últimas horas, Néstor Grindetti, presidente del Rojo, generó revuelo al apuntar con dureza a la U y a Azul Azul, acusándolos de complicidad y de encubrir la violencia de sus hinchas durante la polémica jornada.

Sus declaraciones provocaron diversas reacciones en Chile entre periodistas y analistas.

Fernando Tapia reacciona a las palabras de Néstor Grindetti en conferencia de prensa

Entre las reacciones está la de Fernando Tapia, destacado periodista de Radio Pauta, quien no dejó pasar la oportunidad de usar su cuenta de X (Ex Twitter) para responder con humor a las palabras de Grindetti .

“Así como va, en su próxima conferencia de prensa el Presidente de Independiente dirá que todo es una ilusión y que el partido en realidad se jugó en Santiago”, lanzó irónicamente.

Las palabras de Fernando Tapia para referirse a las comentadas palabras de Néstor Grindetti | FOTO: Captura

La polémica entre ambos clubes sigue dando de qué hablar, y mientras la Conmebol analiza los descargos, tanto hinchas como medios permanecen atentos a cada declaración que pueda marcar el rumbo de la clasificación a los cuartos de final del certamen continental.