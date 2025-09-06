Universidad de Chile espera por Alianza Lima. El gigante peruano será el rival de los azules en los cuartos de final de Copa Sudamericana, en una llave que genera polémica desde ya.

La razón: en la escuadra limeña hay disconformidad con un punto sobre el fallo CONMEBOL hacia Universidad de Chile. ¿Cuál? La ausencia de público visitante en el compromiso de vuelta a disputarse el 25 de septiembre.

Al menos, así lo planteó Jesús Castillo ante la prensa. El volante de 29 años expresó su desazón por no poder contar con el apoyo de la hinchada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Nosotros estábamos esperando el rival que toque, creo que el equipo viene bien preparado y vamos a poder hacer bien las cosas. Es un partido que ya se viene hablando mucho, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo“, comenzó indicando.

Luego, sobre el duelo a puertas cerradas, señaló: “Es algo que influye un poco porque la hinchada de Alianza siempre está de local y de visita, creo que este año de visitantes nos han acompañado mucho más“

Y sin temor al qué dirá la CONMEBOL por sus declaraciones, el mediocampista concluyó asegurando: “Creo que es algo injusto para la hinchada de Alianza y para nosotros“.

Alianza Lima visitará, sin su hinchada, a Universidad de Chile este 25 de septiembre.

El castigo contra Universidad de Chile

Cabe destacar que los azules fueron sancionados con 7 partidos de local y 7 de visitante sin público en certámenes internacionales (excluyendo una hipotética final). Además, los azules deberán pagar 270 mil USD a modo de castigo.