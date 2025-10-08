Universidad de Chile está preocupada por Lucas Assadi. La promesa del club sufrió un inconveniente con la Selección Chilena: está en incertidumbre su presencia en el amistoso del combinado nacional ante Perú.

Luego de sumarse al plantel que entrena en Juan Pinto Durán, el mediapunta de 21 años despertó las alarmas. ¿La razón? Fue revelada por Christopher Brandt en los micrófonos de ESPN.

Según detalló el comunicador, el talentoso jugador de los azules se enfermó. Por ende, el cuerpo médico de La Roja tendrá que seguir su caso minuciosamente: está entre algodones.

“Habrá que ver cómo evoluciona, Lucas Assadi se fue a realizar algunos exámenes médicos porque está con un cuadro febril bastante fuerte“, comenzó señalando el rostro de televisión.

En dicha línea, ratificó que el futbolista de Universidad de Chile lucha para estar presente en el encuentro de este 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

“Podría marginarlo también del duelo ante Perú“, concluyó en su reporte sobre la joya del balompié criollo.

Lucas Assadi preocupa en Universidad de Chile. Atraviesa un cuadro febril en La Roja. (Créditos: Photosport)

Alerta en Universidad de Chile por Lucas Assadi

De esta manera, queda en incertidumbre la participación del crack en el compromiso de su club ante Palestino. Los azules se medirán ante el elenco árabe por la Liga de Primera 2025.

¿Cuándo se disputará? Dicho enfrentamiento está fijado para el lunes 13 de octubre, desde las 16:00 horas, en el Estadio Santa Laura.