Universidad de Chile comienza a pensar en las semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto azul deberá eliminar a Lanús para continuar con el plan: alzar su segundo título internacional.

Sin embargo, no tendrá un fácil escenario. ¿La razón? El elenco granate acumula seis encuentros sin perder, acumulando cuatro victorias y dos empates. Su último duelo terminó en triunfo 2-1 ante San Lorenzo de Almagro.

En dicho compromiso por la undécima fecha de la Primera División de Argentina, uno de los que anotó fue Sasha Marcich. El lateral izquierdo convirtió el 1-0 transitorio para su equipo.

Ante tal panorama, tras el enfrentamiento fue entrevistado y expresó su alegría por el triunfo. A su vez, aprovechó de enviarle un recado a sus siguientes rivales: uno de ellos será Universidad de Chile.

“Estamos vivos en las dos competencias y vamos a darlo todo. Se viene Independiente y sabemos que tenemos que dejar todo e ir partido a partido”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Contento por el gol, pero lo principal es que ganamos y sumamos de a tres. La clave es el entrenamiento, el día a día y cuidarse. Todos venimos muy bien, hay que seguir“.

Lanús enfrentará a Universidad de Chile por las semifinales de Copa Sudamericana. (Foto: Getty)

Las semifinales entre Universidad de Chile y Lanús

El compromiso de ida entre azules y granates está pactado para el jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en Chile. Por su parte, la revancha se jugará el jueves 30 del mismo mes -se repite el horario- en Argentina.