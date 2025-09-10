Universidad de Chile mantiene en vilo la Supercopa ante Colo Colo. El cuadro azul aún no tiene certeza sobre la disputa de la definición, la que está pactada para el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

La última palabra la tendrá la Delegación Presidencial, lo que implantó un misterio sobre el espectáculo en Independencia. ¿Cómo se toman este panorama en el plantel azul? Una figura respondió a la incógnita.

En conversación con AS Chile, fue Ignacio Tapia el encargado de despejar dudas sobre la eventual suspensión del compromiso ante los albos. Le bajó el perfil a la posible postergación.

En primera instancia, el defensor central de los azules señaló: “Lo dejo en manos de lo que tenga que pasar. Había otras situaciones que decían si se podía jugar o no“.

Tras ello, el zaguero zurdo de 26 años complementó la idea sobre el Superclásico contra Colo Colo y aseveró: “Uno tiene que estar preparado para jugar siempre, sea cada dos o tres días“.

Ignacio Tapia se refirió a la eventual suspensión de la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo. (Photosport)

El objetivo de Universidad de Chile

Finalmente, el relegado jugador de los azules se refirió a la próxima misión del plantel: eliminar a Alianza Lima en los cuartos de final de Copa Sudamericana. Tiene fe en el conjunto universitario.

“Es un partido fuerte, un rival que dejó eliminados a varios equipos grandes de Sudamérica. En esta etapa ya está lo mejor de lo mejor, así que siempre serán partidos duros”, concluyó.