La Supercopa del fútbol chileno está programada para este fin de semana entre Universidad de Chile y Colo Colo, duelo que se disputaría en el Estadio Santa Laura.

Este duelo ha estado en duda y todo por lo que ha sido la solicitud que elevó formalmente la Universidad de Chile para la realización de esta competencia este fin de semana, teniendo en consideración que los ‘Azules’ son el único equipo del fútbol chileno que se encuentra en competencias internacionales.

Por esto, desde el conjunto ‘Laico’ elevaron una solicitud a la ANFP para poder postergar este compromiso, teniendo en consideración su próximo duelo ante Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana, en la que hace unos instantes, respondieron.

La ANFP le pega el portazo a la U

Hace un momento, el periodista nacional Cristopher Brandt informó en su cuenta de ‘X’ que desde la ANFP tomaron una decisión respecto a la solicitud de la Universidad de Chile, en la que rechazaron por completo su petición de postergar la Supercopa.

La U recibe un portazo de la ANFP | Foto: Photosport

“La ANFP rechazó la solicitud de suspensión de la Supercopa enviada por Universidad de Chile. En la misiva enviada por Pablo Milad a Michael Clark, se señalan 6 puntos que sustentan la negativa a la petición azul”, declara.

De esta manera, la ANFP deja en manifiesto su gran urgencia de querer disputar esta Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo, en la que de no existir otros inconvenientes, se debería disputar este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.