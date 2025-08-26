Durante esta jornada se dieron a conocer las fuertes declaraciones del fiscal Mariano Zitto, quien investiga los graves hechos de violencia y el brutal ataque de barristas de Independiente a hinchas de Universidad de Chile en las tribunas del estadio Libertadores de América. Los incidentes obligaron a la cancelación del duelo por Copa Sudamericana.

“Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. Hemos recibido centenares de videos de distintas redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor”, apuntó el fiscal esta jornada.

Más tarde en conversación con TyC Sports, el persecutor descartó la existencia de una denuncia por presunto abuso sexual de una empleada de Independiente. El relato fue fuertemente viralizado por medios partidistas del Rojo y por hinchas en redes sociales.

El fiscal fue tajante contra Independiente: “Tentativa de homicidio” (Getty Images).

En el canal deportivo argentino, Zitto fue tajante: “Yo formé una causa por separado en relación a estos trascendidos de redes sociales y de medios de comunicación, pero no tengo ninguna persona que haya venido a declarar que le pasó eso (abuso sexual)“, apuntó.

“Incluso le estoy pidiendo a Independiente que me individualice a esta persona, y hoy le hice saber eso al presidente Grindetti de Independiente”, reconoció el persecutor.

Ante la exposición del fiscal, el conductor del espacio complementó la información: “O sea, usted abrió la causa en función de lo que circuló en redes y está instando a que se hagan presentes para declarar formalmente ante la justicia. Hoy no está confirmado el hecho. No tiene conocimiento de eso…”, planteó.

Otro panelista presente en el estudio complementó y echó por el suelo el relato más crudo de Independiente: “Le agrego algo más, supongo que usted lo tendrá en conocimiento. Tampoco hay denuncias en ninguna comisaría de la zona sobre algún hecho de esas características”, sentenció.

Hay esperanza en Universidad de Chile

Universidad de Chile confía en que la Conmebol le otorgará la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana tras los incidentes ocurridos en Avellaneda, que llevaron a la cancelación del partido ante Independiente.

Según información difundida en Radio Cooperativa, el club incluso ha comenzado a consultar precios de pasajes para viajar a Lima, lo que refleja optimismo interno respecto al fallo, el cual probablemente se comunique durante la primera semana de septiembre. Eso sí desde el club ya anticipan que, pese a avanzar, enfrentarán un castigo severo por parte de la Conmebol.