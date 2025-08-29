El Superclásico del fútbol chileno se vive con máxima intensidad y Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Colo Colo en un partido clave por la Liga de Primera 2025.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, es uno de los más esperados del año y tendrá a ambas escuadras con la obligación de sumar tres puntos para seguir peleando por sus respectivos objetivos en la tabla.

El entrenador Gustavo Álvarez trabajó durante la semana en el Centro Deportivo Azul para definir la estrategia y la alineación que le permitirá competir de igual a igual ante el histórico rival.

Sin Gabriel Castellón ni Matías Sepúlveda: la formación de la U para visitar a Colo Colo

Una de las grandes dudas era si Gabriel Castellón podría recuperarse de una dolencia sufrida en el duelo ante Independiente, pero finalmente el DT azul decidió no arriesgarlo.

Otra incógnita era la titularidad de Matías Sepúlveda, pero Álvarez se inclinó por Felipe Salomoni para ocupar su lugar.

Gabriel Castellón será una de las grandes bajas de la U ante Colo Colo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

De esta manera, la U alineará con Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Lucas Assadi, Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero.

Superclásico: fecha, día y hora

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile arrancará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.