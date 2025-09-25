El estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo se prepara para vivir un encuentro decisivo: Universidad de Chile recibe a Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Ambas escuadras llegan a este encuentro tras el empate 0-0 en Lima, por lo que todo se definirá en el recinto deportivo de la Cuarta Región, el cual fue elegido por la U ante la no posibilidad de utilizar el Estadio Nacional producto del inicio del Mundial Sub 20.

Cabe recordar que, debido al castigo de Conmebol por los incidentes en Avellaneda, el encuentro se jugará a puertas cerradas.

El estadio Francisco Sánchez Rumoroso está en buenas condiciones

A pocas horas del partido, Bolavip Chile ya está en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y te trae material exclusivo del estado actual del terreno de juego.

Las imágenes muestran un césped en perfectas condiciones y la infraestructura lista para recibir uno de los encuentros más importantes del año para la U.

Aunque los hinchas del Romántico Viajero no podrán asistir al estadio, estas fotografías permiten acercarse virtualmente a la previa, mostrando los detalles finales de preparación que buscan garantizar un encuentro sin inconvenientes y con la máxima calidad deportiva.

Así se encuentra actualmente el estadio:

FOTO: Bolavip Chile

FOTO: Bolavip Chile

FOTO: Bolavip Chile