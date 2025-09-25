Universidad de Chile de Gustavo Álvarez se prepara para un partido importantísimo en la Copa Sudamericana 2025: la vuelta de los cuartos de final ante Alianza Lima.
Tras el empate 0-0 en la ida disputada en Lima, todo se definirá en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde los azules buscarán asegurar su paso a las semifinales del torneo continental.
El partido tendrá un condimento especial: se jugará a puertas cerradas debido a un castigo impuesto por Conmebol tras incidentes previos. Esto significa que los jugadores de la U no contarán con el aliento de su hinchada en las gradas.
TV: ¿Quién transmite Universidad de Chile vs. Alianza Lima?
Este encuentro se podrá ver en vivo por DSports en DIRECTV y por su exclusiva plataforma de streaming DGO.
El paso a paso de cómo acceder a DGO
- Ingresa a directvgo.com y revisa los planes disponibles.
- Elige tu plan que incluya acceso a canales deportivos como DSports.
- Crea una cuenta o inicia sesión si ya eres cliente de DIRECTV.
- Descarga la app en tu Smart TV, computadora, tablet o smartphone.