Universidad de Chile se inclinó por la cuenta mínima ante Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano. Cuando el partido parecía terminar en un pálido empate sin goles, un penal cambió la historia a favor de los ‘Acereros’ que lograron anotar la única cifra del compromiso.

La derrota deja a la U cada vez más lejos de los puestos de clasificación a Copa Libertadores y a un Gustavo Álvarez cada vez más cuestionado, sobre todo considerando que los Azules vienen de una dolorosa y polémica eliminación en semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús.

Gustavo Álvarez comienza a verse cada vez más complicado en la U (Foto: Photosport)

Jorge ‘Coke’ Hevia analizó la caída del cuadro laico en diálogo con BOLAVIP, quien aseguró que es tiempo de que la U ya vaya pensando en ganar torneos para ir consolidando el proyecto del DT.

Coke Hevia le exige más a Gustavo Álvarez en U. de Chile

“No significa que hay que echarlo ni mucho menos, pero lo que hay que hacer es, ‘ok, el próximo año ¿qué hacemos para salir campeón? Porque ya volvimos, ya se acabó la U que pelea por el descenso, la U ya está oficialmente devuelta hace dos años y ahora hay que consolidarlo'”. comenzó diciendo el periodista.

En esa línea, señaló que: “Álvarez tiene contrato hasta el 2026. Lo que necesita Álvarez es intentar lograr un objetivo que si no se logra no pase por él”.

Finalmente, en su análisis sostuvo que: “La sensación que da es que el torneo nacional, él lo botó. Ese es el estigma que tiene que sacarse de encima. Ahora, suponiendo que la U no va a Copa Libertadores, claro que es un pésimo año y, dado el contexto general, se puede hablar de fracaso, sin duda”.

En síntesis…

La U fue eliminada en semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús y esta vez cayó frente a Huachipato.

El periodista Jorge ‘Coke’ Hevia analizó la caída del club laico en BOLAVIP exigiéndole al DT de los Azules ganar campeonatos.

El DT Gustavo Álvarez tiene contrato con Universidad de Chile hasta el 2026.