El dolor de Lucas Assadi: el mensaje en redes que remece a Universidad de Chile y sus hinchas

Universidad de Chile vive un presente positivo en la cancha. El Romántico Viajero goleó con autoridad por 5 a 0 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, por la Copa de la Liga, en una actuación que reafirma su buen momento colectivo de la mano de Fernando Gago.

En ese encuentro, Lucas Assadi sumó minutos ingresando en el segundo tiempo y aportó con una asistencia, dejando destellos de su talento, aunque todavía lejos del nivel que mostró durante 2025, cuando logró consolidarse como una de las figuras del equipo.

Sin embargo, más allá del resultado y del rendimiento individual, el foco se trasladó fuera de la cancha en las horas posteriores, cuando el propio jugador compartió un mensaje que impactó profundamente al entorno azul.

Lucas Assadi y el emotivo mensaje por la partida de su abuela

A través de su cuenta de Instagram, el oriundo de Puente Alto publicó una sentida historia dedicada a su abuela, recientemente fallecida, en un contexto que también ayuda a entender su presente futbolístico.

“Segundo partido ya sin ti, mi abuelita hermosa. Esta vez en tu ciudad, donde me recibías con amor y cariño todos los veranos. Sé que me cuidarás desde el cielo de aquí en adelante, te amo”, escribió Assadi.

Lucas Assadi recordando a su difunta abuela | FOTO: Captura Instagram

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La publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó muestras de apoyo, entendiendo el difícil momento personal que atraviesa.

Así, en una jornada marcada por una contundente victoria, el mensaje de Assadi terminó recordando que, incluso en medio del éxito deportivo, hay historias personales que pesan mucho más que cualquier resultado.

En resumen…

Lucas Assadi aportó con una asistencia en la goleada de Universidad de Chile ante Deportes La Serena, pero fue su emotivo mensaje en Instagram por la muerte de su abuela el que marcó la jornada y conmovió al entorno azul.