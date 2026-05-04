Universidad de Chile tendrá que resolver una importante incógnita en este mercado de fichajes: ¿cuáles serán sus tres incorporaciones? Hugo Droguett clama por un refuerzo de experiencia internacional.

Ante los micrófonos de BOLAVIP Chile, el recordado mediocampista apostó por el arribo de Alexis Sánchez. Distante a sus críticos, el zurdo se la jugó y pidió al oriundo de Tocopilla.

A pesar de que algunos cuestionan sus capacidades con 37 años, el retirado volante sigue confiando en su calidad. Si bien está lejos de su mejor versión, en el país debería exhibir sus pergaminos.

“Alexis, por lo que ha hecho y por lo que es, independiente de si va a llenar estadios, físicamente y futbolísticamente para Chile todavía está“, comenzó indicando.

“Cualquier técnico (lo querría), a pesar de que a Fernando Gago le gusta la dinámica. Por lo que uno ve, por cómo está físicamente, acá en Chile juega caminando. Está muy bien y aquí puede marcar diferencias”, agregó.

Hugo Droguett sueña con Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Otro nombre en la órbita de Universidad de Chile

Finalmente y ante la consulta sobre Daniel Castro, la respuesta de Hugo Droguett fue tajante. No es lo mismo jugar en Deportes Limache que representar a la escuadra universitaria.

“Popín es un nombre muy atractivo, pero como siempre hemos dicho: nunca va a ser lo mismo llevar una camiseta que no tiene mucho renombre a una que tiene peso y te van a exigir rendimiento desde el primer día“, cerró.

En síntesis:

Hugo Droguett solicitó el fichaje de Alexis Sánchez para reforzar a Universidad de Chile.

solicitó el fichaje de para reforzar a Universidad de Chile. El futbolista Alexis Sánchez llegaría al mercado de fichajes nacional con 37 años de edad.

llegaría al mercado de fichajes nacional con de edad. El técnico Fernando Gago busca jugadores con dinámica para las tres incorporaciones del club universitario.