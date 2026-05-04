Universidad de Chile se acerca al mercado de fichajes y Cristián Olguín tiene clara su postura. El referente de la escuadra azul quiere un atacante para el segundo semestre, por lo que reveló a su candidato ideal.

En conversación con BOLAVIP Chile y ante la consulta del arribo de un nuevo delantero, el emblema estudiantil fue tajante: sueña con el regreso de Leandro Fernández.

Si bien también mencionó la opción de Rodrigo Contreras, se inclinó por el actual ariete de Argentinos Juniors: su calidad no ha sido olvidada en huestes laicas. Se le extraña en el CDA.

“Entre el Lea Fernández y el Tucu Contreras, yo prefiero al Lea Fernández, de todas maneras. Un jugador histórico en la U, hizo muchos goles. Me lo traigo de todas maneras”, comenzó señalando.

A su vez, sobre el otro mencionado, agregó: “A mí siempre me gustó cuando jugaba en Everton y Antofagasta. Cuando llegó uno se puso contento, pero lamentablemente no rindió“.

El emblema de Universidad de Chile clama por Leandro Fernández. (Imagen: Photosport)

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El presente de Leandro Fernández fuera de Universidad de Chile

Desde su salida desde el conjunto universitario, el futbolista de 35 años ha disputado una totalidad de 10 encuentros tras la cordillera. En ellos, no ha anotado goles, pero aportó con una asistencia.

¿Un impedimento para Universidad de Chile? Tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 con Argentinos Juniors. Un retorno que ha sido anhelado por muchos, desistido por otros.

En síntesis:

Cristián Olguín prefiere el regreso de Leandro Fernández para el segundo semestre.

prefiere el regreso de para el segundo semestre. El delantero Leandro Fernández tiene contrato con Argentinos Juniors hasta diciembre de 2026 .

tiene contrato con hasta diciembre de . Leandro Fernández registra 10 partidos jugados y una asistencia desde su salida del club.