Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario. Por ello, en la previa del compromiso, Francisco Las Heras dejó una potente reflexión.

¿Qué pasó? Cuestionó el desempeño de Lucas Assadi en conversación con BOLAVIP Chile. Eso sí, hizo un análisis que, dentro de lo posible, le restó culpa al propio jugador.

Es que para la gloria del Ballet Azul, el crack de 22 años no está siendo utilizado de la mejor manera por el cuerpo técnico de Fernando Gago. No le agrada verlo cargado a la banda.

“Volvimos casi, yo diría, con (Lucas) Assadi casi, no total, pero casi a fojas cero. Empezó muy mal, desaparecido“, comenzó señalando sobre el regreso a la acción del oriundo de Puente Alto.

Luego, agregó: “Me parece que la posición que se le está dando prácticamente de puntero izquierdo, pegado a la línea, no le acomoda, no lo hace lucir, no lo hace figurar, etcétera”.

Lucas Assadi deja dudas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La receta para Universidad de Chile

Finalmente, Pancho Las Heras le recomendó al club de sus amores apostar por el funcionamiento colectivo. El recordado mediocampista no ve un jugador distinto para superar a la UC.

“No se ve un hombre que tenga la jerarquía para echarse el equipo al hombro. La U va a tener que hacer un partido muy grupal, muy en conjunto, muy unido para poder sobrepasar a un equipo que tampoco juega tan bien”, cerró.

En resumen:

Francisco Las Heras cuestionó el rendimiento de Lucas Assadi previo al duelo ante la UC.

cuestionó el rendimiento de previo al duelo ante la UC. El futbolista Lucas Assadi , de 22 años , fue criticado por su actual posición como puntero.

, de , fue criticado por su actual posición como puntero. El emblema del Ballet Azul sugirió un desempeño grupal para que la Universidad de Chile supere al rival.