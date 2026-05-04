Falta poco para la apertura del libro de pases y el atractivo Mercado de Fichajes y por eso Universidad de Chile mira de reojo el presente de Alexis Sánchez, que está cerca de descender con el Sevilla en la liga española, lo que podría empujar la añorada vuelta a su país del Niño Maravilla.

Se ha especulado estos días, que Colo Colo estaría interesado en el delantero, frente a lo cual, el nuevo director de Azul Azul, José Miguel Insulza, analizó en La Tercera las carencias del equipo y fue enfático en que la prioridad absoluta es recuperar el poder de fuego que se ha perdido en las últimas temporadas.

“La respuesta obvia es que hay que buscar un goleador. Antes teníamos algunos que no nos gustaban, pero hacían goles. Por ejemplo, el ‘Chorri’ Palacios metía goles y no nos gustaba. Pero hay que buscar un artillero”, sentenció el directivo.

Respecto a la conformación del equipo, Insulza mostró una postura crítica frente a la tendencia de repatriar futbolistas cuya carrera en el Viejo Continente ha comenzado a declinar. El dirigente prefiere apostar por la exportación de talento joven antes que convertir al club en un refugio para veteranos sin mercado en el extranjero.

José Miguel Insulza afirma que Alexis Sánchez siempre ha sido de la U.

“No soy muy partidario de que haya categorías de edades en los equipos y no me gusta mucho eso de que si ya nadie los contrata en Europa se vengan a América Latina. Lo ideal es que suceda al revés, que los jóvenes se vayan a jugar a Europa”, explicó con firmeza.

Publicidad

Igualmente aclaró que “no tengo problemas en que vuelvan algunos futbolistas, pero hay que hacer la combinación con lo otro. No hay que contratar puros jugadores de edad, porque fueron buenos alguna vez, hay que darles oportunidades a los jóvenes”, añadió durante la entrevista.

José Miguel Insulza y el recado a Colo Colo

“Alexis siempre ha sido de la U. Y debe terminar su carrera en la U. Si hay otros que lo han hecho, lo podría hacer él. Siempre tendrá la puerta abierta”, afirmó con total convicción.

Esta declaración surge en un momento clave, donde la hinchada azul exige gestos de identidad ante los rumores que vinculan al goleador histórico de la Roja con Macul. Para el directivo, el vínculo de Sánchez con el club es indiscutible y trasciende cualquier oferta económica o deportiva que pueda presentar la competencia. La frase “Alexis siempre ha sido de la U” busca reafirmar que el atacante tocopillano tiene un lugar reservado en el corazón del CDA para bajar el telón de su exitosa trayectoria profesional.

Publicidad

Finalmente, Insulza dejó claro que, si bien la puerta está abierta para figuras de la talla de Sánchez, el enfoque inmediato del club debe ser la eficiencia en el mercado de pases para no repetir errores del pasado.