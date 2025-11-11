La incertidumbre sobre quién asumirá el mando de la Selección Chilena tras la bullada salida del argentino Ricardo Gareca continúa generando debate en el ambiente futbolístico nacional.

Pese a que Nicolás Córdova es el técnico interino del Equipo de Todos, en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) analiza opciones tanto locales como internacionales, distintos referentes han dado su opinión sobre el perfil que debería tener el nuevo estratega de La Roja.

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza es el de Gustavo Álvarez, actual técnico de Universidad de Chile, quien ha logrado darle una identidad clara al conjunto azul, consolidándolo como uno de los equipos más regulares del torneo y posicionándolo a nivel internacional.

Gustavo Álvarez tiene contrato vigente con la U hasta el 31 de diciembre de 2026 | FOTO: Luciano Gonzalez/UNAR/Photosport

Gonzalo Jara explica por qué Gustavo Álvarez debe ser el DT de Chile

En medio de este panorama, Gonzalo Jara, exdefensor de la Generación Dorada, fue consultado por Bolavip Chile sobre quién debería ser el próximo entrenador del combinado nacional, y no dudó en destacar al actual DT del cuadro laico, resaltando su trabajo y conocimiento del medio local.

“Es un entrenador que tiene todos los méritos de poder ser entrenador de la Selección Chilena. Es un entrenador que desde la mejoría colectiva e individual potencia a los jugadores, les da herramientas para que se puedan desarrollar de la mejor manera”, expresó Jara.

“Tiene un funcionamiento y un sistema muy claro también. Sabe muy bien a lo que juega, tiene una identidad super clara y eso es lo que la selección necesita. Conoce muy bien el país y valorizó a muchos jugadores”, añadió el exzaguero bicampeón de América.

Finalmente, Jara dejó un mensaje directo al ente recto del balompié nacional: “La ANFP lo debe tener entre las cartas para dirigir a la Selección Chilena”.

En síntesis:

Gonzalo Jara, referente de la Generación Dorada, elogió el trabajo de Gustavo Álvarez y lo postuló como candidato para asumir la banca de la Selección Chilena.