Universidad de Chile extraña a una de sus principales figuras: Lucas Assadi. El conjunto estudiantil espera por su joven crack, que lleva poco menos de un mes fuera de las canchas.

¿Cuándo volverá a la acción? Gustavo Álvarez fue consultado sobre aquello en conferencia de prensa y respondió sin mayores titubeos. No descartó su presencia antes del cierre de la temporada.

Eso sí, lo dejó claro: no hay certeza de ello por el momento. Si bien el jugador de 21 años ya trota en el Centro Deportivo Azul, su retorno a la actividad no está previsto en lo pronto.

“En eso vamos día a día, semana a semana. Sabemos que para O’Higgins está descartado y el lunes veremos cuál es el plan para Lucas para la semana“, comenzó señalando el DT.

En dicha línea, añadió: “Así que no me puedo comprometer a darle una respuesta si va a llegar a sumar minutos con Coquimbo o Iquique. Sí que no vamos a apurar nada, con él ni con ningún jugador, nunca lo hicimos”.

Gustavo Álvarez reveló el panorama de Lucas Assadi en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Cómo se reemplaza a Lucas Assadi en Universidad de Chile

Finalmente, el director técnico aludió a cómo ha logrado sustituir a su principal pieza en ofensiva. Para él, es parte de su trabajo: tiene que encontrar a los futbolistas idóneos.

“Los nombres propios son indistintos, el funcionamiento colectivo del equipo tiene que estar por encima de las individualidades“, reflexionó.

“Una de las tareas del entrenador es precisamente eso, que independiente de los nombres propios, con la importancia que tiene Lucas en el plantel, sea reemplazable“, cerró.

