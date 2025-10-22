Universidad de Chile disputará un duelo crucial en las próximas horas por las semifinales de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ disputarán su partido de ida ante Lanús en el Estadio Nacional, en donde esperan poder sacar la ventaja.

Sobre lo que será este duelo, el portero Gabriel Castellón conversó con D Sports y habló de lo que es el presente de la Universidad de Chile, en la que indica que el grupo que comanda Gustavo Álvarez llega muy bien aspectado para lo que es esta llave.

“El grupo se está acostumbrando a ganar, el poder seguir peleando las cosas importantes, el poder que la U vuelve a pelear los títulos. Gracias a Dios desde que estoy con el profe, me han pasado puras cosas positivas, ser campeón de torneo nacional, después ser campeón de Copa Chile, después ganamos la Supercopa y ahora tengo la posibilidad de jugar una semifinal. Es fruto de lo que el profe planifica y lo que nosotros hacemos en la cancha”, parte señalando Castellón.

El guardameta también tuvo palabras para lo que será su rival, que es el conjunto argentino, del cuál avisa que hay que tomar muchos recaudos dentro de esta llave y hace alusión de lo que ha sido su importante contundencia en esta competencia.

La U espera dar el gran golpe ante Lanús | Foto: Photosport

“Es un equipo argentino, que son bien aguerridos, metedores, que no dan nada por perdido, ellos no quieren perder y nosotros tampoco, será un partido de lucha y los detalles marcarán la diferencia en la llave. Es un equipo que ha sido contundente a la hora de atacar”, declaró.

Finalmente, Castellón habló de lo que puede ser esta llave tan apretada ante Lanús, en donde vuelve a recalcar que los detalles son los que marcarán la diferencia y por esto, hay que estar en todos los aspectos de lo que te puede dejar este partido, incluso avizorando una posible tanda de penales.

“Los penales son una posibilidad, para mí no son lotería, el arquero los puede estudiar a los rivales, la determinación de patear es totalmente distinto a un entrenamiento. Está la presión que si se te va, puedes quedar eliminado, si se trabaja la forma de patear y la de ver a los rivales, estudiarlos como han pateado. A veces se juega por una lógica u otra veces lo contrario, depende de cómo será el momento”, cerró.