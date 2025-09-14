Universidad de Chile se coronó como campeón en esta jornada en lo que es la Supercopa de nuestro fútbol, en la que tras una soberbia actuación se impuso por 3-0 ante Colo Colo, sumando un importante título en esta jornada.

Tras este partido, el portero de los ‘Azules’ Gabriel Castellón conversó con TNT Sports y analizó lo que fue este duelo, en donde mostró toda su felicidad por conseguir un nuevo título con el club, el cuál es especial ya que lo obtuvieron ante el clásico rival.

“Primero feliz por mis compañeros, somos un gran equipo, este año nos ha costado un poco más, hemos tenido varios partidos y este partido debió haberse disputado en enero, el primer partido, pero se postergó hasta cuando se tenía que dar. Yo sé que los tiempo de Dios son perfectos, vinimos, nos hicieron presentarnos y dimos una muestra de lo que es el equipo, lo que juega, su identidad y juega, somos dignos de ser supercampeones”, partió comentando Castellón.

En esa línea, el golero dejó en claro que el equipo de Gustavo Álvarez fue superior a su rival desde el primer minuto, en la que destacó de gran forma la performance de sus compañeros para este partido tan importante, el que les permitió poder quedarse con el título.

“La verdad que fuimos muy superiores, el equipo siempre quiso jugar, mostró todas sus cualidades, todo lo que hacemos día a día, la expulsión es parte del juego, nosotros la provocamos, no nos regalaron la expulsión, fue provocada directamente por el juego de nosotros y supimos aprovechar esa diferencia”, remarcó.

Castellón habló tras la victoria azul | Foto: Photosport

Agregando, el portero azul recordó lo que fue el Superclásico anterior, en el que no pudo estar “sufrí mucho el partido de visita, uno siempre quiere aportar, pero también hay que hacer honesto con uno, si no estaba al 100%, no podía estar, Cristopher hizo un buen partido, lamentablemente nos quedamos con la derrota, pero ya estamos de vuelta, firmes para seguir luchando por la U”.

Finalmente, Castellón declaró que en el partido no tuvo muchas intervenciones, lo que refleja del gran rendimiento del equipo en toda sus zonas, en la que celebra aquello, pero con mucha mesura, teniendo en mente lo que será el próximo desafío de la U por Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

“Me llegaron poco, tuve dos ocasiones, un cabezazo que me comí en la cara, pero más allá de responderle al equipo, se nos viene un desafío más que importante que con Alianza, seguir enfocándonos, seguir en lo que estamos haciendo, celebrar y ya mañana pensar en lo que es la copa”, cerró.